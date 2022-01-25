منخفض جوّي قطبي المنشأ يؤثر على البلاد اعتباراً من فجر الأربعاء

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في بيان، أن يكون: “طقس الثلاثاء بين الصحو والغائم جزئيّاً بشكلٍ عام، مع بقاء الفرصة مُتاحة لهطل أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، كما تكون درجات الحرارة أدنى من معدّلاتها بحوالي /4-6/ درجات مئوية”.

وتابعت المديرية: “ليلاً تكون الأجواء شديدة البرودة، ويحذّر من حدوث الصقيع وتشكّل الجليد في أغلب مناطق البلاد، الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج”.



وحول طقس الأربعاء، أضافت الأرصاد: “منخفض جوّي مرفق مع كتلة شديدة البرودة ورطبة قطبية المنشأ سيؤثر على البلاد اعتباراً من فجر الأربعاء، يستمر حتّى مساء الجمعة، تتركّز تأثيراته على المناطق الساحلية بدايةً بهطولات غزيرة ليمتد تدريجيّاً إلى باقي المناطق”.

وأشارت المديرية في تقريرها إلى أنه: “مع ساعات مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس تكون ذروة الفعاليّة حيث ينخفض الهطل الثلجي إلى ما دون/900/ متر، ومن المتوقّع أن يكون مستوى الهطل في المناطق الشمالية والجزيرة دون ذلك، ولسرعة الرياح الجنوبية الغربية وتوزع الرطوبة في طبقات الجو العليا الدور الأكبر في توزع واختلاف السماكات”.

وتابعت الأرصاد: “من ظهر الخميس وحتى صباح الجمعة يبقى تأثير بقايا الكتلة الباردة على المنطقة مع ضعف وتقطع بالهطل وارتفاع مستوى الهطل الثلجي أكثر، لكن الجو يبقى شديد البرودة بشكلٍ عام”.

وأضافت المديرية في تقريرها: “من المتوقّع أن تتجدد الفعالية الجوية خلال ساعات نهار الجمعة على المناطق الجنوبية بأمطار متفرقة وهطولات ثلجية على المناطق التي تزيد عن 1300 متر، وبشكلٍ ضعيف نسبياً”.

يُشار إلى أنّ الأرصاد نوّهت إلى أن برودة الكتلة المنتظرة أقل من تلك التي شهدناها الأسبوع الماضي، لكنها تتميّز بأنها أكثر رطوبة، وبأن بداية الأسبوع القادم سنشهد أجواء مستقرة مع تحذيرات جادة من حدوث الصقيع وتشكّل الجليد ليلاً.