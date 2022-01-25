فرض ضريبة جديدة على منشآت الإطعام والوجبات السريعة

اصدرت وزارة المالية قرارا ألزمت من خلاله جميع منشأت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة بدءا من (الفلافل وصولا إلى مطاعم الفروج والشاروما) بإضافة ضريبة يتم تحصيلها لصالح وزارة المالية.

وذكر صاحب احد مطاعم الوجبات السريعة بدمشق، أن هذه الضريبة من شأنها رفع اسعار الوجبات الحالية كون التحصيل سيكون من المواطن، أي ان هذه المحلات ستعمل على جباية الضرائب من المواطنين لصالح المالية.

وبحسب صاحب المطعم فإن مجموع الضرائب مع الضريبة الجديدة تبلغ كنسبة نحو 8 وربع بالمئة، أي على سبيل المثال سيتم إضافة 1400 ليرة على الفروج المشوي كضريبة و325 ليرة على سندويشة الشاورما كضريبة، وهذه الضريبة سيدفعها المواطن من جيبه وبكل تأكيد سيؤثر ذلك على حجم أعمال هذه المنشآت كون أصبحت أسعار الوجبات مرتفعة أكثر مما عليه الآن.

وأضاف: مع الإشارة إلى الطلب على الوجبات الجاهزة بات ضعيفا جداً ومقتصر على المقتدرين ماديا، فهل يستطيع الموظف أن يشتري فروج مشوي أو البروستد سعره 25 ألف ليرة على سبيل المثال...!

وبين أن منشأت الإطعام والوجبات السريعة ليس من مصلحتها ارتفاع الأسعار كون ذلك يؤثر على حجم الطلب لديها. ولكن للاسف هناك العديد من العوامل دفعت لارتفاع الأسعار أهمها عدم توفر الكهرباء والذي دفع معظم المنشآت لشراء المازوت والغاز بسعره الحر وهذه التكاليف التهمت (المربح والرأسمال). عدا عن أجور اليد العاملة التي باتت مرتفعة كثيراً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الأولية من كرتون وبلاستيك ... إضافة إلى الزيوت النباتية.

وأشار إلى أن الاستمرار في العمل وفق هذه التكاليف الحالية، من شأنه إخراج الكثير من منشأت الوجبات والإطعام عن العمل وزيادة البطالة، كون هذه المنشآت ستتأثر بكل تأكيد من حيث إيراداتها مع قلة الطلب على الوجبات لارتفاع أسعارها.

الاقتصاد اليوم