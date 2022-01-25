مرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية يدعو لإعادة فتح سفارة باريس في دمشق

دعا مرشح الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيريك زمور، إلى إعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق، مؤكدا أن إغلاقها كان قرارا غير صائب.

وفي رده على سؤال قناة “فرانس 5″، مساء الأحد، بشأن إعادة فتح السفارة، قال زمور “نعم، أعتقد أن غلق هذه السفارة في دمشق كان خطأ”.

وأضاف أن قرار غلق السفارة ناجم عن سياسات فرنسا السابقة التي تستغل ملف “حقوق الإنسان” كذريعة، “ما أوصل فرنسا إلى طريق مسدود، وأفقدها الكثير من التأثير الذي كان لديها سابقا”.

وتابع “أنا لا أعترف إلا بالأنظمة القائمة، ولو أن الرئيس بشار الأسد خسر لكانت هناك الآن دولة إسلامية وخلافة”.