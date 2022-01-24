وفاة شخص إثر حريق في شارع بغداد.. وإخماد آخر في المهاجرين بدمشق

توفي اليوم الإثنين، شخص إثر حريق ضمن منزل خلف جامع الفاروق بشارع بغداد وأُخمد حريق آخر ضمن منزل في منطقة المهاجرين بدمشق.

ووفقاً لوكالة “سانا” فإن العميد داؤود عميري قائد فوج إطفاء دمشق، قال: “إن الحريق الأول نشب ضمن محل خردوات انتقل للطابق الأول والثاني”.

وأوضح العميد عميري أن زمرة من فوج إطفاء دمشق توجهت على الفور إلى المكان وعملت على إخماده وتبريده وعثرت على جثة لرجل أمام المحل تم نقلها إلى مستشفى دمشق (المجتهد) من قبل الهلال الأحمر، تبين فيما بعد أنها لصاحب المحل ولا تزال الإجراءات مستمرة لتحديد سبب الوفاة.

ولفت العميد عميري إلى أن فوج إطفاء دمشق أخمد حريقاً آخر ضمن منزل بمنطقة المهاجرين، مشيراً إلى أن زمرة من الفوج توجهت إلى المكان وعملت على إخماده وتبريده حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.