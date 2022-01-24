 مقتل شاب على يد رفاقه في السويداء

24-01-2022

 مقتل شاب على يد رفاقه في السويداء

ذكرت مصادر محلية أنه "تم العثور على جثة شاب في السويداء بالعقد الثاني من العمر مقتولاً ومدفوناً في منطقة تل حرف بين بلدتي شقا وام ضبيب في ريف السويداء الشمالي الشرقي" .

وبحسب المصادر فإنه "تم العثور على جثة الشاب (ي، ن) الذي تم استدراجه من قبل أحد رفاقه منذ ليلة أول أمس بحجة شراء سيارته" .

وتشير المعلومات الأولية إلى أنه "تم التواصل إلى الفاعلين والقاء القبض على أحدهم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة" .

 


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