الحوثيون يعلنون تفاصيل استهداف العمقين السعودي والإماراتي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الاثنين، عن استهداف العمقين السعودي والإماراتي، كاشفة تفاصيل عملياتها بهذا الشأن.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "ردا على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وجرائمه بحق شعبنا العزيز، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية واسعة (عملية إعصار اليمن الثانية) استهدفت العمقين السعودي والإماراتي".

وأشار سريع إلى أن "الاستهداف جاء على النحو التالي":"

ـ استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في عاصمة العدوِ الاماراتي (أبو ظبي) بعدد كبير من الصواريخ البالستية نوع (ذو الفقار).

- استهداف مواقع حيوية وهامةٍ في دبي بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرة (نوع صماد 3)".

ـ دك عدد من القواعد العسكريةِ في العمق السعودي في منطقةِ شرورة ومناطق سعوديةٍ أخرى بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ نوع "صماد 1" و"قاصف 2 كي".

- استهداف مواقع حيوية وحساسة في جيزان وعسير بعدد كبيرٍ من الصواريخ البالستية".

وأكد سريع أن العملية حققت أهدافها بدقة عالية".

وأضاف المتحدث باسم الحوثيين: "إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد، وتجدد نصحها للشركات الأجنبية والمستثمرين في دويلة الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت دولة غير آمنة، وإنها معرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني".

المصدر: RT