اعتراض طائرتين مسيّرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية

أفادت وكالة الأنباء السعودية، أمس الأحد، بسقوط صاروخ باليستي في المنطقة الصناعية في محافظة جيزان.

ونقل الإعلام الرسمي عن التحالف السعودي اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، موضحاً أنّ "هناك تصعيداً حوثياً باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيّرات".

وأضاف التحالف أنّه يتابع بقية المسيّرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف، وفق زعمه.

ولم تتبنّ القوات المسلحة اليمنية حتى الآن هذه العملية.

يُشار إلى أنّ طائرات التحالف السعودي الإماراتي جدّدت، أمس، اعتداءاتها على العاصمة اليمنية صنعاء.

واليوم، أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أنه لا توجد أي طريقة لإنكار ما وصفته بـ"غارة جوية غير مبرّرة"، استهدفت سجناً في صعدة في اليمن، وأدت إلى مقتل 70 شخصاً على الأقل وجرح نحو 100 آخرين.

ويواصل التحالف السعودي شنّ غاراته وقصفه لعددٍ من المحافظات اليمنية، مخلّفاً شهداء وجرحى وأضراراً مادية في الممتلكات والبنى التحتية. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إطلاق التحالف، قبل أيام، عمليةً عسكرية جوية على الحديدة غربيّ اليمن، مستمراً في خرق وقف إطلاق النار هناك.