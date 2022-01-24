تصريح مصري جديد حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاد تطلع لأن تتخذ الحكومة السورية الإجراءات المناسبة التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية.
وأكد «شكري» خلال مؤتمر صحفي أنه يتطلع أن تتوفر الظروف لأن «تعود سوريا للنطاق العربي وتكون عنصراً داعماً للأمن القومي العربي».
وتابع الوزير المصري بأن بلاده «ستستمر بالتواصل مع الأشقاء العرب لتحقيق هذا الغرض، ونتطلع أن تتخذ الحكومة السورية الإجراءات التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية».
وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن عودة بلاده إلى جامعة الدول العربية «ليست في مركز اهتمامنا».
وقال المقداد، «الجامعة العربية مؤسسة يجتمع فيها العرب، لم تحقق أياً من الأهداف، وما يهمنا هو تحسين العلاقات مع الدول العربية»، مؤكداً أن سوريا تعمل على تحسين العلاقات مع الدول العربية، وإعادتها إلى ما كانت عليه و«لدينا الآن 14 سفارة عربية مفتوحة».
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