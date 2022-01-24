قسد تفرض حظراً في الحسكة وتتهم دولة بدعم هجوم داعش

فرضت ميليشيا "قسد" حظراً كلياً للتجول في مدينة الحسكة لمدة 7 أيام، وحظراً جزئياً في بقية مدن المحافظة من 6 مساء لغاية 6 صباحاً، على خلفية الأحداث التي يشهدها سجن الصناعة في حي "غويران" جنوب المحافظة.

وأصدرت الإدارة التابعة للميليشيا الأحد بياناً، أعلنت فيه عن الحظر بداعي الحفاظ على "الأمن والاستقرار" على حدّ وصفها، وأشار البيان إلى تركيا، بأنها "الجهة التي دعمت هجوم التنظيم على السجن".

وقال البيان: "إحباط محاولات الدولة التركية في تحقيق أهدافها بضرب استقرار مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جعلها تلجأ الى داعش مرة أخرى من أجل الوصول إلى أهدافها القذرة وهو النيل من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومكتسباتها".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، تداولت مواقع إعلامية صوراً لأسرى من "قسد" لدى التنظيم، وقالت إن الاشتباكات مستمرة على أطراف سجن الصناعة، خلافاً لما أعلنت "قسد" بأنها أنهت التمرد وسيطرت على الوضع.

وتطرح أحداث سجن الصناعة في الحسكة، تساؤلات عن كيفية تمكن عناصر محتجزين في سجن كبير ومحصن، من الحصول على أسلحة لمواجهة "قسد والتحالف" والتمكن خلال ساعات قليلة من الخروج من السجن والقتال في معركة "غير متكافئة" كما يفترض.

.ولطالما استخدمت "قسد" ورقة مقاتلي التنظيم المحتجزين لديها، لكسب المجتمع الدولي، وإظهار أنها تقوم بعمل يحمي العالم أجمع، والحصول على بعض الشرعية الدولية لبقائها واستمرارها، في حين كان لها دور كبير في تهريب العشرات من قيادات التنظيم من تلك السجون.