العقاري: استمرار العمل في كل الصرافات الآلية بالإدارة والفروع

تستمر كل الصرافات الآلية بنوعيها الجداري واللوبي التابعة للمصرف العقاري بالعمل طوال أيام العطلة الممتدة من اليوم حتى الخميس القادم مع جاهزية الطواقم الفنية والإدارية لضمان استمرار تغذية الصرافات ووجودها بالخدمة.

و أكد مدير عام المصرف الدكتور مدين علي استمرار الصرافات في الإدارة والفروع بتلبية خدمات المواطنين علما أنه تم الطلب من مديري الفروع والفنيين متابعة تغذية الصرافات يومياً بالنقود والتأكد من عدم خروجها من الخدمة واستبدال بكرات الورق الحراري للطابعة بالصرافات وإصلاح الأعطال الفنية الطارئة حتى بدء الدوام الرسمي يوم الأحد القادم.

وأشار علي إلى أن جميع رواتب المتقاعدين تم تحويلها للصرافات وبإمكانهم استلام مستحقاتهم للشهر الجاري عبر الصرافات الآلية القريبة من أماكن سكنهم مبيناً أنه يمكن لأي متعامل مع المصرف إعلام مديرية الدفع الإلكتروني في حال حدوث أي عطل فني بصراف ما أو خروجه من الخدمة.