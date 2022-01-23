موقع يكشف بخطوات بسيطة معلومات “فريدة” عن حياتك الخاصة

23-01-2022

موقع يكشف بخطوات بسيطة معلومات “فريدة” عن حياتك الخاصة

موقع يكشف بخطوات بسيطة معلومات “فريدة” عن حياتك الخاصة

برز في الفترة الأخيرة موقع يقدم خدمة مجانية لمعرفة تفاصيل عن حياة كل فرد، وذلك من خلال إبراز تاريخ الولادة الشخصي على الموقع.


ويكشف موقع ” gettingold” العديد من الحقائق المثيرة للاهتمام المتعلقة بحياتك ومن أبرز الأمثلة إمكانية معرفة عدد الأنفاس التي قمت بها منذ ولادتك أو عدد الأشخاص الذين يعيشون على كوكبنا في اليوم الذي ولدت فيه.

ويتميز الموقع ببساطته من خلال إدخال تاريخ الميلاد على صفحة الخدمة والنقر فوق الزر “انتقال”، لأن جميع الحقائق المذهلة تستند فقط إلى عدد السنوات التي عشتها.


كما يكشف الموقع الأحداث المهمة التي حدثت في العالم أثناء ولادتك ورسوم بيانية مختلفة عن معلومات لا يمكن تخيلها أو التفكير بها.

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