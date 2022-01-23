مرصد الزلازل الأردني: المنطقة تشهد عاصفة زلزالية

23-01-2022

مرصد الزلازل الأردني: المنطقة تشهد عاصفة زلزالية

الزلازل

قال مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، إن المنطقة تشهد عاصفة زلزالية غير محسوسة، حيث بلغ عدد الهزات الأرضية الارتدادية 10 هزات بقوات متفاوتة منذ ليلة أمس السبت ولغاية الآن.

وأضاف سويدان لموقع “الوكيل الإخباري” أن الهزة الأرضية التي حدثت أمس في بحيرة طبريا كانت بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وبعمق 10 كم، وتلتها مجموعة من الزلازل الارتدادية غير المحسوسة.


وكان أهالي محافظة إربد شعروا بهزة أرضية في ساعة متأخرة من ليل السبت/ الأحد.

وأفادت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق، بأن هزة أرضية ضربت شمال إسرائيل، شعر بها سكان عدد من المدن، وأفاد موقع “والا” بأن “السكان في طبريا وصفد والكريوت ووادي الأردن وبيت شيعان شعروا بالهزة”.

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