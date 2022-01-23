المركزي: استمرار عمل العمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير

23-01-2022

المركزي: استمرار عمل العمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير

مصرف سورية المركزي

أكد مصرف سورية المركزي استمرار العمل في إدارته العامة بدمشق وفروعه بالمحافظات وذلك اليوم الأحد والثلاثاء القادم للعمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

وأشار المركزي إلى استمرار العمل أيضاً في إدارته العامة بدمشق وفروعه بالمحافظات يوم السبت القادم الموافق لـ 29-1 وذلك لكل الأنشطة المصرفية المتعلقة بعمل المصرف.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 23-1-2022 حتى يوم الخميس 27-1-2022 وذلك حرصاً على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة.

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