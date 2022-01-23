داعش تسيطر على 3 حواجز في الحسكة وقسد تتهم تركيا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 17 من عناصرها جراء المعارك الدائرة مع تنظيم الدولة الإسلامية في حي غويران بمدينة الحسكة منذ ليل الخميس الماضي.

كما أعلن تنظيم الدولة السيطرة على ثلاثة حواجز جنوبي الحسكة، وهي «ميعجل» و«الأشيطح»، و«الجاسمي»، كانت تحت سيطرة «قسد»، وذلك بعد معارك عنيفة بالأسلحة المتنوعة.

إلى ذلك لا تزال الاشتباكات مستمرة بين عناصر تنظ يم الدولة وعناصر قسد في محيط سجن الصناعة وحيي غويران والزهور في مدينة الحسكة، في حين يساند طيران التحالف الدولي قسد في المعارك عبر استهداف عناصر التنظ يم في محيط الأحياء.

وتشهد المدينة حركة نزوح لغالبية العائلات من الأحياء التي تشهد اشتباكات إلى الأحياء المجاورة، إذ سمحت «قسد» فقط للنساء والأطفال وكبار السن بالخروج، وبقيت بعض العائلات عالقة داخل الأحياء.

وأعلنت «قسد» مقتل 22 عنصراً من المهاجمين وأُلقي القبض على آخرين، كما سيطرت القوات على عربة محملة بالأسلحة والذخيرة عائدة لعناصر التنظ يم التي هاجمت السجن إضافة إلى عدد من الأحزمة الناسفة.

وكان القائد العام لـقسد، مظلوم عبدي، أعلن عما وصفه بـنجاح القوات الأمنية بمساعدة التحالف الدولي باعتقال جميع الهاربين من سجن «غويران».

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ الولايات المتحدة غارات جوية لدعم «قسد» في تصديها لهروب مقاتلي تنظ يم «الدولة».

وكان المتحدث باسم «قسد» لقمان أحمي، قال في وقت سابق، إن الجيش التركي يستغل الوضع الأمني في الحسكة بسبب هجوم تنظ يم الدولة، لتنفيذ هجوم على عين عيسى ومناطق أخرى شمال شرقي سوريا.

ويقع سجن «غويران» في أطراف حي غويران عند المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة، وهو أحد السجون التي تحتجز فيها قسد آلاف المعتقلين الذين ينتمون لتنظ يم “الدولة”، وبينهم قرابة أربعة آلاف أجنبي من حوالي 50 دولة.