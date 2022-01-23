قائد البحرية الألمانية يستقيل عقب تصريحات داعمة لروسيا

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن "قائد البحرية الألمانية كاي أكيم شونباخ، استقال من منصبه، بعد أن قال علناً إن "شبه جزيرة ​القرم​ ضاعت من ​أوكرانيا​، وأن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ربما يستحق الاحترام".

وفي وقت سابق، اعتبر قائد البحرية الألمانية، كاي أخيم شونباخ أن شبه جزيرة القرم "ذهبت ولن تعود أبداً" إلى أوكرانيا، داعياً ​كييف​ إلى ضرورة إعادة الحوار مع ​روسيا​، وذلك في حديث له أثناء زيارته إلى الهند.

وتابع: "من السهل منح الاحترام الذي يريده بوتين، والذي يستحقه أيضاً على الأرجح"، واصفاً فكرة أن روسيا تريد اجتياح قسم من أوكرانيا بأنها "حماقة".

وأثارت تصريحات المسؤول الألماني الجدل، واعتبرت وزارة الدفاع الألمانية بأن "شونباخ" مطالب بتبرير تصريحاته أمام قائد أركان الجيوش.

بدوره، قال وزير خارجية ​أوكرانيا​ دميترو كوليبا، إنه "يجب على الشركاء الألمان، وقف مثل هذه الأقوال والأفعال، التي تؤدي لتقويض الوحدة وتشجيع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، على شن هجوم جديد على أوكرانيا".

وفي أعقاب ذلك، تقدم قائد البحرية الألمانية باستقالته من منصبه، وعقّب على قراره، بتعليق على موقع تويتر، قال فيه: "انطلاقاً من كوني رجلاً مسيحياً كاثوليكياً متديناً، أظن أنّنا نحتاج إلى روسيا المسيحية في مواجهة الصين".

وأضاف: "لا يهم في ذلك إن كان بوتين نفسه ملحداً".