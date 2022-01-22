وزارة الزراعة: لن نصل لارتفاع خطير في أسعار الخضار بسبب الصقيع

أكد أحمد حيدر مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عدم تقدير وزارة الزراعة الأضرار الحقيقية لموجة الصقيع التي كان تأثيرها واضحاً في المحافظات الساحلية، لافتاً إلى قيام الدوائر التابعة لصندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والجفاف على الإنتاج الزراعي في المحافظات بالكشف عن هذه الأضرار بهدف تقدير الخسائر ليُصار إلى تعويض المزارعين لاحقاً ضمن المُستطاع.

وطمأن حيدر المواطنين والمزارعين أن الأمطار التي هطلت خلال الأسبوع الماضي عدّلت الانحباس الذي أثار مخاوف الجميع، لافتاً إلى أنه في حال استمرار هطول الأمطار في التواتر نفسه سنصل إلى إنتاج زراعي يعوّض انخفاض كمية الإنتاج الحاصلة في الفترة الماضية، وبالتالي لن نصل إلى ارتفاع خطير في أسعار الخضار والفواكه كما يُشاع، ولاسيّما أن فرصة هطول الأمطار مازالت قوية حتى الآن.

البعث