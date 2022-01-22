نقابة النقل البري: لم نشارك بعملية إصدار تعرفة جديدة للتكاسي

قال رئيس نقابة النقل البري مازن إبراهيم إنه ليس كل سائقي محافظة دمشق منتسبين للمنظمة النقابية ولكننا نسعى لتنسيب أكبر عدد ممكن.

ومكتب عمال النقل البري لم يشارك بعملية إصدار تسعيرة "التكاسي" الجديدة ولم يطلع عليها ويجب أن يكون هناك إنصاف لإيجاد حل منطقي لأزمة المواصلات في البلد.

لتكون التسعيرة التي يطلبها سائق التكسي منطقية يجب أن نزيد كمية البنزين المخصصة كل خمس أيام أو تخفيض ايام

استلام الكمية المخصصة، وهذه معاناة كبيرة لسائقي التكاسي، حتى لا يلجأ لرفع الأسعار نتيجة اعتماده على السعر الحر للمادة.

نحن بأزمة نقل حالياً ونشجع أي تطبيق أو أي خدمة موجودة يمكنها التخفيف من معاناة النقل، بحيث تكون مدروسة ضمن أطر منظمة والتي تفيد المواطنين وتحل أزمة النقل.

ميلودي

