رئيس جمهورية القرم يعلن تزويد سورية بمليوني طن قمح سنوياً

22-01-2022

رئيس جمهورية القرم يعلن تزويد سورية بمليوني طن قمح سنوياً

أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم سيرجي أكسينوف أن بلاده ستزود سورية بما يصل إلى مليوني طن من القمح سنوياً.

وخلال مؤتمر صحفي في ختام زيارة الوفد الحكومي السوري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى القرم، قال أكسيونوف إن سورية “مستعدة لشراء كمية تصل لنحو مليوني طن سنوياً”، مشيراً إلى أن “الجانبين ناقشا أيضاً قائمة المنتجات التي يتم إنتاجها في شبه الجزيرة والتي يمكن توريدها إلى سورية”، وفق ما نقلت وكالة “تاس” الروسية.

من جانبه، أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، إلى أن “المساحة المزروعة بالمحاصيل تراجعت في سورية خلال الحرب”، مضيفاً أن “حجم القمح المزروع في سورية تراجع من 2 مليون طن إلى 400 ألف طن سنوياً“.

وأوضح الخليل أن الحكومة السورية “تضطر إلى شراء نحو 1.5 مليون طن من القمح سنوياً، يأتي أغلبها من روسيا“.

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