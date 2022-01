رئيس جمهورية القرم يعلن تزويد سورية بمليوني طن قمح سنوياً

الأيهم صالح: الحياة الخاصة Living in the private طريقة سهلة للاستقلال عن حكم البيروقراطيين والتكنوقراط تستند على القانون الطبيعي الذي يمنع العبودية، فكل إنسان يولد وهو ذو سيادة تامة على نفسه. يعتبر أنصار الحياة الخاصة أن شهادة الميلاد التي تصدرها السلطة لا تتعلق الإنسان، بل تتعلق بشخص اعتباري تخلقه السلطة لكل طفل يولد فيها، وبهذا يتميز الإنسان، رجل أو امرأة، الذي يعيش حياة خاصة عن الشخص الذي تخلقه السلطة ويعيش حياة عامة In the public. السلطة تملك الأشخاص أو المواطنين الذين تخلقهم، ولكنها لا تملك البشر. والإنسان (رجل أو امرأة) حر ذو سيادة إلا إذا قرر الخضوع لملكية السلطة طوعا، ويتم ذلك بتبني الإنسان للوثائق التي تصدرها السلطة لشخص اعتباري خلقته.