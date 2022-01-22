عودة محطة دير علي الكهربائية إلى العمل

22-01-2022

عودة محطة دير علي الكهربائية إلى العمل

عادت محطة دير علي الكهربائية بريف دمشق بالكامل إلى العمل بعد خروجها عن الخدمة صباح اليوم بسب عطل فني.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للنقل وتوزيع الكهرباء المهندس فواز الظاهر أنه حصل عطل فني صباح اليوم على إحدى محولات التيار بمحطة دير علي 400-230 كيلو فولط ما أدى إلى خروجها بالكامل عن الخدمة وبالتالي حصول تعتيم جزئي في المنطقة الجنوبية ريف دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة مشيراً إلى توجه الورشات الفنية مباشرة إلى مكان العطل.

وبين الظاهر أنه من أجل الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية تم تخفيف الأحمال في محافظة دمشق وباقي المحافظات وتم عزل مكان العطل للبدء بإصلاحه وإقلاع المحطة بثلاث مجموعات إلى الخدمة من أصل خمس.

وأضاف إنه بعد إصلاح العطل عادت كل المجموعات إلى الخدمة حيث ستتم عودة التيار الكهربائي بالتدريج إلى محافظات المنطقة الجنوبية إضافة إلى عودة الاستقرار إلى التيار الكهربائي في باقي المحافظات.
 

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