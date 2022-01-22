حالة الطقس 22/1/2022

توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء فوق المناطق الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على تلك المناطق.

وخلال الليل يبقى الجو شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في كل المناطق فيما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق مناطق متفرقة من البلاد ويتحول الهطل خلال ساعات المساء والليل إلى هطولات مطرية ممزوجة بالثلج وخاصة على المناطق الشمالية والوسطى والجزيرة وهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية كافة كما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.