هل يمكن توليد الكهرباء فعلا من الرأس الأصلع؟

22-01-2022

هل يمكن توليد الكهرباء فعلا من الرأس الأصلع؟

الآلاف صدقوا… هل يمكن توليد الكهرباء فعلا من الرأس الأصلع؟

أثار نبأ حول “توليد الكهرباء” من صلعة الرجال تفاعلا واسعا على مواقع التواصل باللغة العربية، كما نشرته مواقع إخبارية على أنه خبر حقيقي فعلا.


لكن هذا الخبر ليس إلا خبرا ساخرا ظهر لأول مرة على موقع ساخر من باب الدعابة، ثم تفاعل معه الآلاف على أنه جاد، وانتشرت تفاصيله عبر صفحات إخبارية رسمية مع تعليق “الرجل الأصلع سيتمكّن، من توليد الكهرباء من خلال صلعته”.

ويقول الخبر الساخر إن “شركة إسبانيّة تقف وراء هذه التقنيّة الغريبة التي ستستخدم صلعة الرجل كلوح شمسيّ يعمل على التقاط الأشعة ثم تحويلها إلى طاقة كهربائية”.


وفي العام 2019، نشر موقع ساخر هذه القصة بالصيغة نفسها ثم نشرت قنوات على يوتيوب مقاطع ساخرة عنه.
 

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