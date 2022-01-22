منح ساعات للعمل الإضافي الطارئ لعمال المخابز

منحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العمل الإضافي الطارئ لعمال المؤسسة السورية للمخابز العاملين على خطوط الإنتاج تقديراً لجهودهم وعملهم الشاق والمخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها.

ونص القرار الذي أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تكليف العاملين في السورية للمخابز بساعات العمل الإضافي “طوارئ” المكلفين بإنتاج مادة الخبز وصيانة آلات الإنتاج والقائمين على رأس عملهم على خطوط الانتاج بأربع ساعات عمل إضافي طوارئ إضافة إلى تكليف كل من مدير المخبز وأمين المستودع ومعاون أمين المستودع بساعتي عمل طوارئ.

وكلف القرار مدير فرع المؤسسة ورئيس دائرة التنمية الإدارية ورئيس الدائرة المالية بالتدقيق بأسماء العمال المستحقين فعلياً والقائمين على رأس عملهم بشكل دوري بحيث تصرف النفقات من موازنة السورية للمخابز.

ويشكل هذا القرار حافزاً مهماً لتشجيع العمال وتحفيزهم على العمل ضمن المخبز وتعويضهم عن تعبهم في إنتاج رغيف الخبز وتحسين جودته.