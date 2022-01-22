عاصفة شمسية تهدد بتعطيل الاتصالات على الارض

قال خبراء الخميس، إنهم رصدوا توهجا أدى الى تشكل عاصفة شمسية مغناطيسية بدأت طلائعها بالوصول الى الأرض، وبما يهدد بتعطيل الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحة من ضمن تأثيرات أخرى ربما تمتد لأشهر.

واستمر التوهج الشمسي لأكثر من عشرين دقيقة، و”كان مصحوبا بقذف كتلة إكليلية، واندفاعات من البث اللاسلكي من الأنواع الطيفية من الدرجة الثانية والرابعة”، بحسب ما اعلنه معهد فيدوروف الروسي للجيوفيزياء التطبيقية.



وبحسب المعهد، فإن هذا النوع من التوهج يعني أنه يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الاتصالات وأنظمة الملاحة على الارض.

والعاصفة الشمسية هي اضطراب في الشمس، والتي يمكن أن تنبثق إلى الخارج عبر الغلاف الجوي للشمس، وهو المجال المغناطيسي الخارجي للشمس، مما يؤثر على النظام الشمسي بأكمله ، بما في ذلك الأرض.

وبدوره، قال مختبر علم الفلك والأشعة السينية للشمس التابع لمعهد ليبيديف الفيزيائي في أكاديمية العلوم الروسية، انه لاحظ سلسلة من التوهجات الشمسية لليوم الرابع على التوالي.

التوهج كما رصده معهد فيدوروف الروسي للجيوفيزياء التطبيقية

وأوضح سيرغي كوزين، رئيس مختبر علم الفلك في معهد ليبيديف، أن سحب البلازما التي تطلقها الشمس في مثل هذه اللحظات يمكن أن تؤدي إلى عاصفة شمسية مغناطيسية على الأرض في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

ومن ناحيته أيضا، قال مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا، أن تيارا من الرياح الشمسية عالية السرعة ضرب الأرض خلال الساعات الأخيرة، مما أدى إلى اندلاع عاصفة مغنطيسية أرضية قوية بشكل مدهش.

وتقترب سرعة الرياح الشمسية حاليًا من 700 كم / ث، وهي بعض من أعلى القيم لدورة الطاقة الشمسية الشبابية 25، بحسب ناسا التي قالت انه يجب أن يكون مراقبو السماء في خطوط العرض العليا في حالة تأهب للشفق الممزوج بضوء القمر.

وبحسب الوكالة، فقد تم تسجيل فيلم بواسطة مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لها، ولوحظ من خلاله كيف أن تيارًا متوهجًا بالقرب من نهاية الانفجار على الشمس، ويبدو أنه يشعل توهجًا أصغر في البقعة الشمسية المجاورة.

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أثناء التوهج، أدت نبضة من الأشعة السينية إلى تأين الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض، مما تسبب في تعتيم الراديو على الموجات القصيرة فوق أميركا الجنوبية.

وألقى الانفجار أيضًا صاروخًا كيميائيًا ثقيلًا في الفضاء.

وقال موقع “سبيس ويذر في وقت سابق من الاسبوع، انه لا يزال ينتظر صورًا لتحديد ما إذا كانت سحابة العاصفة متجهة إلى الأرض.