تحرير نجل برلماني إيراني كان مختطفا في سوريا

22-01-2022

تحرير نجل برلماني إيراني كان مختطفا في سوريا

ذكرت وكالة “إيسنا” الإيرانية أنه تم الإفراج عن نجل البرلماني إقبال شاكري، النائب عن مدينة طهران خلال عملية تبادل مع أطراف كردية في شمال سوريا.

وذكرت الوكالة أن العملية جاءت بعد جهود من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن نجل شاكري كان يعمل مقاولا لمشاريع بناء في شمال سوريا وضمن المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، (قوات سوريا الديمقراطية)، وقالت الوكالة إن جماعات مسلحة كردية تتمتع بصلات وثيقة مع القوات الأمريكية كانوا اختطفوا نجل البرلماني في الأسابيع الأخيرة.

ولم تحدد الوكالة اسم الفصيل الذي قام بالاختطاف.

المصدر: وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”

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