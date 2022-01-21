بيان روسي يتحدث عن تطور خطير في العلاقات مع أمريكا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وصلت إلى نقطة حرجة وخطرة، بسبب السياسة التي تنتهجها واشنطن.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن وصول العلاقات الروسية - الأمريكية إلى هذه النقطة، يؤكد الحاجة الماسة إلى حوار موضوعي، وخطوات جادة من قبل الأمريكيين وحلفائهم، بخصوص تقديم ضمانات أمنية موثوقة إلى روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن «النشاط العدواني المستمر لحلف شمال الأطلسي على الجناح الشرقي، والأعمال العدائية ضد بلدنا، بما في ذلك التدريبات غير المجدولة، والاقتراب الخطير، ومناورات السفن الحربية والطائرات، والوجود العسكري في الأراضي الأوكرانية، أمر غير مقبول إطلاقاً».

وأكد لافروف على أنه من المهم الآن العمل على إعادة بناء الثقة، والعودة على الأقل إلى ما يشبه الحياة الطبيعية.

وأضاف أنه بشكل عام، لا توجد خلافات لا يمكن تجاوزها بين روسيا والولايات المتحدة، معتبراً أن «كل ما في الأمر أن الزملاء مطالبون بإظهار الإرادة السياسية، نحن مستعدون دائما لإجراء محادثات صادقة. لكننا لن ننخرط في حوار حول الموضوعات التي تحتاجها الولايات المتحدة فقط عندما يتم تجاهل مخاوفنا المشروعة بتحد».

وختم لافروف بأن على الأمريكيين أن يقوموا «بعمل جاد على اصلاح أخطائهم»، وأن يستخلصوا الاستنتاجات الصحيحة من «محاولاتهم الفاشلة للتدخل في شؤوننا الداخلي»، وتصحيح سلوكهم بشكل كبير.