21-01-2022
تكليف 3 عمداء جدد بجامعة دمشق
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أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم قرارا بتكليف عمداء جدد لكليات طب الاسنان والعلوم بدمشق والاقتصاد الثالثة في فرع الجامعة بالقنيطرة.
وبموجب القرار تم تكليف الدكتـور خلدون درويش عميـداً لكلية طـب الأسنـان في جامعة دمشق خلفا للدكتور محمد أسامة الجبان الذي سمي رئيسا للجامعة.
كما تم تكليف الدكتور عبد القادر الأزرق عميدا لكلية العلوم بدمشق خلفا للدكتور عبد اللطيف هنانو الذي سمي معاونا لوزير التعليم العالي مؤخرا.
كما تم تكليف الدكتورة ديما عدنان منصور عميدا لكلية الاقتصاد الثالثة في فرع الجامعة بالقنيطرة.
الوطن
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