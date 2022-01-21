توقيع اتفاقية تزويد لبنان بـالكهرباء عبر سورية

وقع كل من سورية والأردن ولبنان على اتفاقية تقضي بتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة في تصريح نشرته وسائل إعلام، إن الاتفاقية تهدف إلى تلبية احتياجات اللبنانيين من الطاقة الكهربائية ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة.

وينص الاتفاق على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات، بحسب الوزير الأردني.

وجاء ذلك بعد اتفاق مماثل شمل مصر لإمداد لبنان بالغاز.

وكان اجتماع استضافته في العاصمة عمان، مؤخراَ ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن ولبنان وسورية تم من خلاله بحث خطة العمل والجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسورية.

ويرتبط الأردن وسورية كهربائياَ من خلال خط نقل على جهد 400 كيلو فولت منذ عام 2001، إلا أن خط الربط خارج الخدمة حالياَ منذ منتصف 2012 لأسباب فنية.

في حين ترتبط سورية ولبنان من خلال عدة خطوط ربط على الجهد 400 و230 و66 كيلو فولت.

الاقتصاد اليوم