أكد مدير الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” المهندس أحمد الشماط أن توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة 50 ليتراً للمسجلين سيبدأ يوم السبت 22-1-2022.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن بدء “التسجيل” على الدفعة الثانية من مازوت التدفئة اعتباراً من يوم غد الجمعة.

وأوضح الشماط أن نسب توزيع الدفعة الأولى تجاوزت بشكل وسطي 97 بالمئة وأنه بإمكان الذين منعتهم ظروفهم من الحصول عليها التسجيل لتعبئة الدفعتين معا وستكون لهم الأولوية في التعبئة.

وبخصوص بيع مادة المازوت بسعر التكلفة ذكر الشماط أن شركة محروقات خصصت بدمشق محطة المهدي بالقابون ومحطة الفارس أول اوتوستراد درعا ومحطة العلاوي بالقدم لتعبئة كمية 50 ليتر مازوت لكل بطاقة عائلية بسعر 1700 ليرة سورية لليتر الواحد وذلك اعتباراً من يوم غد مشيراً إلى تخصيص نحو 50 محطة في كافة المحافظات لهذه الغاية وذلك بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية لكل محافظة.

سانا