تفاصيل جديدة عن الهجوم على أبو ظبي

كشف سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي استهدف أبو ظبي، هذا الأسبوع، وتسبب بحرائق في مستودعات للبترول، ومقتل 3 مدنيين.

وقال العتيبة إن «الحوثيين» نفذوا عدة هجمات «بمزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، استهدفت مواقع مدنيّة في الإمارات».

وأضاف السفير الإماراتي أنه «تم اعتراض العديد منها، وعدد قليل لم يتم اعتراضه، وفقد 3 مدنيين أبرياء أرواحهم للأسف»

وشن «الحوثيون» هجوماً على الأراضي الإماراتية بالصواريخ والمسيرات، قبل أيام، أودى بحياة 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين، حيث انفجرت صهاريج نفط في منطقة المصفح، بالقرب من خزانات شركة أدنوك، كما اندلع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.