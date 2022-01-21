غوغل تطور نظارة للواقع الافتراضي

بدأت شركة غوغل في تكثيف العمل على تطوير نظارة للواقع الافتراضي، ضمن برنامج يحمل اسم "بروجكت أيرس"، والتي تطمح للبدء في بيعها في 2024.

وستضم نظارة غوغل كاميرات لدمج الرسومات مع بث الفيديو من العالم الحقيقي، بحيث يتم خلق "تجربة واقع افتراضي مختلطة مع الواقع الحقيقي".

ويتم تطوير النماذج الأولية في منشأة في سان فرانسيسكو، والتي ستكون مشابهة لحجم نظارات التزلج، من دون الحاجة إلى ربطها بمصدر طاقة خارجي.

وتسعى غوغل لتشغيل النظارة بواسطة شريحة "معالج غوغل" تشابه تلك التي تستخدمها في هواتف غوغل بيكسل، كما أنها ستعمل بنظام تشغيل أندرويد.

وتسعى استراتيجية الشركة أن توفر مركز بيانات خاص بخدمات نظارات الواقع الافتراضي، بحيث يتم عرض الرسومات وإرسالها إلى نظارة الواقع الافتراضي عبر اتصال بالإنترنت.

وما تزال الشركة لم تقم باعتماد اسم لنظارة غوغل للواقع الافتراضي، ولكنها لن تكون "غوغل غلاس" على اسم المنتج الذي أطلقته الشركة في 2012 ولكنه لم يلق رواجاً.

وستركز غوغل على مزايا هامة مثل عدسات كاميرات نظارة الواقع الافتراضي، والبرمجيات التي ستشغلها، وكيفية دمجها مع خدماتها الأخرى مثل خرائط غوغل.