إعادة افتتاح جميع الموانئ البحرية

أعلنت المديرية العامة للموانئ اليوم عن إعادة فتح كل الموانئ البحرية أمام الملاحة البحرية بعد انحسار الفعالية الجوية واستقرارها.

مدير عام الموانئ البحرية العميد المهندس سامر قبرصلي أوضح أنه وبعد استقرار الأحوال الجوية وانتهاء العاصفة التي ضربت المنطقة تم فتح كل الموانئ أمام حركة الملاحة البحرية وسمح للصيادين بمزاولة عملهم.

يشار إلى أن المديرية العامة للموانئ أغلقت الموانئ البحرية “الملاحة- الصيد” صباح أمس جراء زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج وانخفاض مستوى الرؤية.