إطلاق دليل الصادرات السورية

أطلقت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات النسخة التجريبية لدليل الصادرات عبر موقعها الإلكتروني والذي يتضمن مختلف القطاعات الصناعية والخدمية (الغذائية والنسيجية والزراعية والهندسية والكيميائية والخدمي).

وأوضح مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض، أن الدليل يهدف لترويج الصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية والتعريف بها على المستوى الدولي وكذلك ليتم التواصل مع أصحاب هذه المنتجات مباشرة دون وساطة أو سمسرة من أي جهة أخرى، مبيناً أنه سيتم بعد الانتهاء من استكمال بيانات الشركات المدرجة في الدليل الترويج له عبر منصات الترويج والتسويق الدولية ليكون بوابة إلكترونية للتعريف بالمنتج السوري.

وأشار فياض إلى أن الدليل يتضمن 5000 شركة من بينها 1600 شركة بكامل بياناتها وصوراً عن منتجاتها ومواصفاتها ومكان وجودها وأرقام هواتفها مشيراً إلى أنه سيتم تعميم الدليل عند انتهاء الفترة التجريبية وإدراج ملاحظات الغرف التجارية والصناعية والشركات على السفارات السورية بالخارج للترويج للبضائع السورية.

ودعت الهيئة أصحاب الشركات الراغبين في إدراج بياناتها في الدليل إرسال البيانات اللازمة إلى الإيميل التالي: expodaleel.syr@gmail.com، كما دعت أصحاب الشركات المشاركة في الدليل زيارة الموقع الالكتروني الخاص بدليل الصادرات السورية للتأكد من صحة البيانات عبر الرابط التالي:daleel.edpa.gov.sy.