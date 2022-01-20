الاعتداء على بعثة الهلال الأحمر بالسويداء

20-01-2022

الاعتداء على بعثة الهلال الأحمر بالسويداء

الاعتداء على بعثة منظمة الهلال الأحمر بالسويداء وسرقة سيارة تابعة لها

أدانت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في السويداء الاعتداء الذي تعرضت له بعثتها صباح اليوم.

ووفقاً للبيان الذي نشرته صفحة فرع المنظمة بالسويداء، فإن الاعتداء تم في الساعة الرابعة والربع صباح اليوم ونجمَ عنه سرقة سيارة تابعة لفريق المياه وإعادة التأهيل في الفرع، من طراز تويوتا موديل (لاند كروزر) تحمل اللوحة رقم (688119 دمشق).

ودعت المنظمة، في بيانها إلى احترام شارتها لضمان سلامة كوادرها، وتسهيل تنفيذ مهامها، مؤكدة أن كافة طواقمها تعمل وفق مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، وتسعى دائماً لإيصال خدماتها الإنسانية إلى كافة محتاجيها وتخفيف المعاناة عن الفئات الأشد ضعفاً في كل الظروف.

وختمت البيان بإعلان تخلي فيه مسؤوليتها عن أي استخدام للسيارة منذ تاريخ فقدانها، وفي حال رؤيتها يُرجى تبليغ الجهات المعنية.

وسبق أن تعرضت البعثة لاعتداء مماثل في السويداء عام 2020، حيث تم خلاله سرقة سيارة وممتلكات أخرى.

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