تضرر مئات البيوت البلاستيكية بسوء الطقس وتنينين بحريين في الساحل السوري

تضرر 535 بيتاً بلاستيكياً بأضرار متفاوتة في محافظتي اللاذقية وطرطوس جراء الظروف الجوية السائدة بالمنطقة الساحلية من رياح قوية وتنين بحري وموجة صقيع وأمطار غزيرة.

وذكر باسم دوبا مدير الزراعة في اللاذقية أن الإحصاءات والتقديرات الأولية تشير إلى تضرر نحو 185 بيتاً بلاستيكياً في ريف جبلة مزروعة بالكوسا والبندورة والباذنجان والخيار إضافة إلى مساحات من انفاق مزروعة بالكوسا وذلك ضمن نطاق عمل الوحدات الإرشادية في قرى سيانو ودوير بعبدة والأشرفية والراهبية والبرجان والقطيلبية ودوير الخطيب والسخابة والشراشير وحميميم بريف جبلة.

وبالنسبة للحمضيات بين دوبا أنه حصل تساقط على صنف أبو صرة بنسبة /10/ بالمئة وصنف اليافاوي /15/ بالمئة نتيجة الأمطار الشديدة ضمن نطاق عمل إرشاديات قرى السامية وطرجانو.. وفي منطقة القرداحة تضرر المحصول ضمن نطاق عمل ارشاديات قرى بني عيسى وعين العروس ورويسة البساتنة بنسبة تتراوح بين /20/ و/45/ بالمئة موزعة على الأصناف “فالنسيا يافاوي وابو صرة”.

وفي محافظة طرطوس أدى التنين البحري الذي ضرب ليل أمس المحافظة إلى أضرار كبيرة بالزراعات المحمية والبيوت البلاستيكية وتراوحت الأضرار بين الجزئي والكامل.

رئيس صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية بمديرية زراعة طرطوس المهندس حيدر شاهين قال في تصريح لمراسلة سانا إن عدد البيوت المحمية المتضررة وصل إلى /350/ بيتاً حتى الآن علما أن عمليات حصر الأضرار ما تزال مستمرة موضحا أنها توزعت.. في بانياس حوالي 200 بيت بلاستيكي غالبيتها مزروعة بالبندورة.. وفي منطقة طرطوس حوالي 150 بيتا في قرى الدكيكة وبني نعيم والجويميسة وهي مزروعة بالباذنجان الأسود والفليفلة وعدد من البيوت المزروعة بالبندورة في قرية الخرابة.

المهندس جورج مقعبري رئيس الوحدة الارشادية في منطقة الخراب أشار إلى أن الاحصائيات الأولية للأضرار في قطاع الوحدة تشير إلى تضرر حوالي /120/ نفقاً بلاستيكياً تتوزع على حوالي /45/ مزارعاً مؤكدا أن الأضرار كبيرة وتتراوح من /30/ إلى /100/ بالمئة علما أن غالبية البيوت المحمية المتضررة كانت بمرحلة الإنتاج.

ولفت مقعبري إلى أن الفنيين والمهندسين المختصين بالوحدة الإرشادية باشروا منذ الصباح بعمليات إحصاء الأضرار لرفعها لصندوق الكوارث لافتا إلى أنه في حال تحققت الشروط سيتم التعويض لهم بناء على طلبات يتم تقديمها من قبل المزارعين المتضررين.

عزيز حمودة رئيس شعبة الكوارث الطبيعية في دائرة زراعة بانياس أشار إلى أن غالبية البيوت المتضررة مزروعة بالبندورة في قرى الروضة والفيحاء والمقعبرية وفي قرية سهم البحر موضحاً انه سيتم التعويض لهم وفق معايير الصندوق وهي ان تكون نسبة الضرر على مستوى القرية هي /1/ بالمئة حيث سيتم توجيه المزارعين لتقديم طلبات خلال فترة أقصاها /25/ يوما.

من جهتهم طالب عدد من المزارعين الجهات المعنية بالإسراع بعمليات حصر الأضرار والتعويض ليتمكنوا من إعادة بيوتهم المحمية لدورة الإنتاج مؤكدين أن الضرر كبير وأن غالبية البيوت مزروعة عن طريق الاستجرار من الصيدليات الزراعية بالدين لحين انتهاء الموسم الذي لم يعد موجوداً بعد تضرر محاصيلهم.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة ورطبة ورياح تتجاوز سرعتها الـ /60/ كيلومتراً في الساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والبادية بينما البحر عال إلى متوسط ارتفاع الموج.