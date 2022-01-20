إصابة أربعة عشر عنصراً من حفظ الأمن على أوتستراد درعا _ دمشق

في الساعة السادسة عشرة انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور باص عائد لوحدة حفظ الأمن والنظام بدمشق على أوتستراد ( درعا – دمشق) بين بلدتي صيديا والغارية الشرقية ، وعلى متنه أربعة عشر عنصراً أثناء عودتهم من تنفيذ المهمة المكلفون بها بحفظ الأمن في معبر نصيب ، ما أدى إلى إصابتهم بجروح سطحية نتيجة تحطم الزجاج وإصابة الباص بعدة شظايا .

حضرت دوريات قيادة شرطة درعا وتم اسعافهم إلى المشفى لتلقي العلاج، وبتفتيش المنطقة من قبل عناصر شرطة حماية الأوتستراد عثر على عبوة ناسفة أخرى تم التعامل معها وتفكيكها .

وزارة الداخلية

