الذهب متماسك و النفط يخترق حاجز الـ88 دولاراً للبرميل

سجلت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية أمس أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبع سنوات مدفوعة بالتفاؤل بنمو الطلب وتراجع المخاوف المتعلقة بالمتحور أوميكرون والتوترات السياسية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بلغ في العقود الآجلة رقماً قياسياً قدره 85.74 دولاراً في التعاملات الآسيوية وهو أعلى مستوى يسجله منذ تشرين الأول 2014 كما سجل سعر خام برنت مستوى غير مسبوق أيضاً منذ الفترة ذاتها بلغ 88.13 دولاراً للبرميل.

وجاءت المكاسب بفضل التفاؤل حيال ازدياد الطلب بينما تعيد دول العالم فتح اقتصاداتها وتراجع المخاوف المرتبطة بأوميكرون، كما أدى تخفيف القيود على السفر في مختلف دول العالم إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات.

إلى ذلك توقعت مجموعة «غولدمان ساكس» المالية استمرار ارتفاع أسعار النفط مشيرة إلى أنه قد يتجاوز 100 دولار العام المقبل لأول مرة منذ تموز 2014.

وكان حجم التداول ضعيفاً بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

معادن ثمينة

ارتفعت أسعار الذهب يوم الإثنين، لكن توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة قيـدت مكاسب المعدن النفيس ومع إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة عامة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.14 بالمئة إلى 1819.70 دولاراً للأوقية (الأونصة) في حين زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.16 بالمئة 1819.40 دولاراً.

وقال شياو فو، رئيس إستراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك أوف تشاينا إنترناشونال، «تشديد السياسة النقدية قد يكون له تأثير سلبي على الذهب، لكن على الرغم من ذلك فإن الذهب متماسك بشكل جيد جداً. أعتقد أن السبب الرئيسي هو أن الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ما زالت عند مستويات مرتفعة»، وفقاً لـ«رويترز».

وفي حين يُعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، فإنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الذي قد يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.22 بالمئة إلى 23.00 دولاراً للأوقية بينما زاد البلاتين 0.30 بالمئة إلى 973.23 دولاراً وصعد البلاديوم 0.15 بالمئة إلى 1880.90 دولاراً.