بدء عملية التسوية في الصالة الرياضية بدير الزور

افتتحت الجهات المعنية مركز تسوية في الصالة الرياضية بمدينة دير الزور مجدداً وذلك في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة.



و للمرة الثانية افتتحت الجهات المعنية في دير الزور مركزا للتسوية في المدينة الرياضية وقوفا عند رغبة المئات ممن لم يتمكنوا من الوصول إلى مركز التسوية خلال الأسابيع الماضية نتيجة العراقيل التي تضعها ميليشيا “قسد” أمامهم والذين يسكنون في منطقة الجزيرة إضافة إلى المواطنين الذين لمسوا فعلياً المردود الإيجابي للتسوية بناء على تجارب من سبقوهم إليها.

وقصد العشرات من المواطنين منذ الصباح المدينة الرياضية حيث عبر عدد منهم عن أهمية التسوية في ظل الإجراءات الميسرة للعودة إلى الحياة الطبيعية والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن والدفاع عنه.

وكانت الجهات المعنية أنهت أمس العمل في مركز بلدة الشميطية بعد نحو 13 يوماً من افتتاحه وانضمام أكثر من 6 آلاف شخص إليها ممن شملتهم بنود التسوية.