التنين البحري في بانياس يهلك البيوت البلاستيكية

19-01-2022

التنين البحري في بانياس يهلك البيوت البلاستيكية

التنين البحري في بانياس يهلك البيوت البلاستيكية

بين مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس، أن حوالي 130 بيت بلاستيكي مزروعة بالبندورة والكوسا والباذنجان تضررت نتيجة التنين البحري الذي حدث يوم أمس في منطقة بانياس قرى "المقبرية والفيحاء وسهم البحر والروضة" منوهاً أن نسبة الضرر حوالي 60 -90%.
 
لافتاً إلى أن عدد البيوت المتضررة نتيجة التنين في قريتي الخربة والدكيكية التابعة لدائرة زراعة طرطوس حوالي 100 بيت مزروعة بالبندورة والفليفلة.
 
وقال يونس آن اللجان الفنية المكلفة باشرت عملها بحصر الأضرار.

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