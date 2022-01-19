الدفاع الروسية تؤكد وجود تحضيرات لتنفيذ هجمات على ميناء اللاذقية

أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية الأميرال أوليغ جورافلوف، أن المجموعات المسلحة المنتشرة في منطقة “خفض التصعيد (أرياف إدلب وحماة واللاذقية)” يخططون لتنفيذ هجمات على طرطوس واللاذقية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن جورافلوف قوله: “إن الإرهابيين الناشطين في منطقة وقف التصعيد في إدلب يخططون لهجمات إرهابية في طرطوس واللاذقية” مضيفاً: “بناءً على طلب السلطات السورية، نظّمت قيادة قاعدة حميميم الجوية الروسية دوريات على مدار الساعة في ميناء اللاذقية والأراضي المجاورة لمدينة اللاذقية”.

وأشار جورافلوف إلى أن تحركات القوات الأمنية تدار من الجو بطائرات بدون طيار تابعة للقوات الجوية الروسية، وسُبق أن انتشرت صور لدوريات روسية تتجول في ميناء اللاذقية، دون الحديث عن الأسباب حينها.

يشار إلى أن ميناء اللاذقية تعرض سابقاً لاعتدائين “إسرائيليين” وُصفا حينها بأنهما نادران وعلى درجة عالية من الحساسية، خصوصاً أن الميناء يبعد بضع كيلومترات عن قاعدة حميميم الروسية التي تُعتبر أهم قاعدة عسكرية روسية خارج روسيا