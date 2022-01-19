الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلاً فلسطينياً

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً فلسطينياً في مدينة القدس المحتلة واعتقلت عدداً من سكانه.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم بأعداد كبيرة حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وهدمت منزل عائلة محمود صالحية بعدما قامت باقتحامه والاعتداء بالضرب على الموجودين فيه.

واعتقلت قوات الاحتلال نحو 20 فلسطينياً من أصحاب المنزل والمتضامنين معهم والذين جاؤوا للاعتصام فيه قبل هدمه.

وتعد سياسة هدم المنازل الفلسطينية وخاصة في القدس المحتلة أحد وسائل الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتهجير الفلسطينيين من المدينة وتغيير طابعها العربي وتهويدها.