تسهيل عملية التبادل التجاري بين إيران و روسيا

أكد وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، أنه "سيتم تسهيل عملية التبادل التجاري مع روسيا" في ظل الخطط المرسومة خلال زيارة الرئيس، إبراهيم رئيسي، لموسكو.



وبعد اجتماعه بالتجار الإيرانيين المقيمين في روسيا، قال إحسان خاندوزي لوكالة "إرنا": "إن موسكو تعد على الدوام شريكا مهما لطهران، وإن هذا التعاون تعزز في ظل الحكومة الثالثة عشرة (الحالية)..نأمل بأن تشكل زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى موسكو منعطفا لتنمية العلاقات الاقتصادية وسائر المجالات بين البلدين".

وأضاف خاندوزي: "إن جدول اعمال وزارة الاقتصاد والمالية يتضمن الاستثمارات المشتركة والتسهيل الجمركي والقضايا البنكية ونقل العملة الصعبة من قبل البنوك الحكومية، حيث نأمل بأن نشهد قسما من هذه التسهيلات من خلال المحادثات التي سنجريها مع وزير الاقتصاد الروسي، ومن ثم الاتفاق النهائي حولها خلال لقاء رئيسي البلدين".

كما لفت وزير الاقتصاد الإيراني إلى الاجتماعات التي عقدت مع التجار ورجال الاعمال الإيرانيين في روسيا، وأوضح قائلا: "لقد أشار التجار الإيرانيون المقيمون في روسيا إلى عقبات وعقد في عملية التبادل التجاري، حيث تقرر متابعتها من قبل منظمة التنمية والتجارة ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية، ليعمل جنود الخط الامامي للاقتصاد الإيراني في روسيا وأوراسيا بسهولة أكبر".

المصدر: "إرنا"