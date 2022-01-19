من هو حسام عايش محترف منتخب سوريا الجديد

أعلن مدرب منتخبنا الكروي “تيتا” دعوة اللاعب المغترب حسام عايش، للتواجد ضمن قائمة المنتخب لمواجهتي الإمارات وكوريا الجنوبية، ضمن تصفيات المونديال.

ويعتبر “عايش” الجناح في نادي “غوتيبورغ” السويدي، آخر المنضمين لصفوف “نسور قاسيون” من المغتربين، بعد آياز ومحمد عثمان، أوليفر كاسكاو، عبد الرحمن ويس، وملهم بابولي.

ويكمل “عايش” في العام الحالي السابعة والعشرين من عمره، وهو من مواليد السويد، لأب من فلسطيني سوريا، وأم أردنية، حيث يستعد لمشاركته الدولية الأولى رسميا على مستوى الرجال، مع منتخبنا أمام الإمارات.

ولعب “عايش” 3 مباريات مع منتخب شباب السويد، وشارك في مباراة ودية لمنتخب السويد الأول في العام 2019، واحتل مع فريقه “غوتيبورغ” المرتبة الثامنة على مستوى دوري السويد، الذي اختتم مطلع كانون الأول الفائت.

ومثل “عايش” فريق “هاكين” السويدي موسم 2013/2014، قبل انتقاله لاحقا لنادي “فاربيرغس” الذي سجل له هدفا واحدا في 11 مباراة، موسم 2014/2015.

وعرف “عايش” نجاحه مع نادي “اوسترسوندس” السويدي بين 2015 و2019، حيث خاض معه 92 مباراة سجل فيها 10 أهداف، وانتقل منه إلى “غوتيبورغ” ناديه الحالي، الذي سجل له 6 أهداف، في 55 مباراة، من بينهم هدف في مرمى “أرسنال” الانكليزي.

وحاول الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ضم “عايش” لصفوق منتخبهم الوطني، لكن تعقيد الإجراءات الإدارية حال دون ذلك، وهو الأمر الذي تكرر مع رغبة الاتحاد الأردني، ضم اللاعب لصفوف “النشامى”.

ولم يعلن اتحاد كرة القدم حتى ساعة إعداد التقرير، عن وصول الموافقة الخاصة بحسام عايش، على تمثيل منتخب سوريا، من قبل “الفيفا”، أسوة بما حصل مع كل من “الويس”، و”بابولي”.

يذكر أن قائمة منتخب سوريا لمباراتي الإمارات وكوريا الجنوبية، ضمت 26 لاعبا، استعدادا للمباراتين اللتان ستقامان تواليا يومي 27 كانون الثاني، و1 شباط.

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