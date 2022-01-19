واتساب تطلق نسخة جديدة تعمل بدون انترنت 

طرح تطبيق واتس اب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم على أجهزة الكمبيوتر بالهواتف المحمولة، وفي حالة توقف الإنترنت من الأخير، سيسمح لهم بإرسال واستقبال الرسائل، وفقاً لما ذكره موقع «gadgets» التقني.

ويمكن لمستخدمي هواتف iOS وأندرويد، الاستفادة من الميزة الجديدة لتوصيل واتساب على ما يصل إلى أربعة أجهزة على سطح المكتب أو جهاز ماك، في وقت واحد لإرسال واستقبال الرسائل على التطبيق حتى عندما لا تكون هواتفهم متصلة بالإنترنت.

ويمكّن واتساب المستخدمين من إرسال واستقبال الرسائل على أجهزتهم الثانوية حتى لو لم يكونوا بالقرب من هواتفهم، إذ تساعدك الميزة أيضًا على البقاء على اتصال بـ واتس اب إذا نفد شحن هاتفك.