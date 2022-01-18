تركيب 260 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية في عدة شوارع بدمشق

نفذت محافظة دمشق أعمال تركيب 260 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية في عدد من شوارع المدينة ضمن خطتها للاعتماد على الطاقة البديلة في إنارة الشوارع.

وتوزعت أعمال تركيب أجهزة الإنارة مع أعمدتها على 50 جهازاً بمنطقة جسرالرئيس و50 جهازاً من دوار المزة جبل باتجاه طريق معهد اللغات و المزة 86 و25 جهازاً في الشيخ سعد

بالقرب من المدرسة الفرنسية “شارل ديغول” باتجاه مدخل المزة 86 حسب مدير الإنارة بالمحافظة المهندس زياد سعدة.

وبين سعدة أن 135 جهازاً تم تركيبها في منطقة القدم باتجاه بوابة الميدان “دوار البوابة” باتجاه دوار الأشمر ومنه إلى دوار المخيم باتجاه مدخل التضامن موضحاً أن 260 جهازاً التي تم تركيبها هي الدفعة الأولى التي استلمتها محافظة دمشق من وزارة الإدارة المحلية والبيئة من بين 850 جهازاً مخصصة لها حيث ستسلم الأجهزة المتبقية لاحقاً لمتابعة أعمال التركيب.

وأشار سعدة إلى أن الدفعة الثانية من الأجهزة سيتم تركيبها في مناطق كراجات العباسيين و نهر عيشة و جسر الثورة والأماكن التي تشهد ازدحاماً بالمواطنين لافتاً إلى أن الأجهزة بسوية إنارة عالية 185 واط واللاقط الشمسي 300 واط مع وجود بطارية سعتها 50 أمبير.

وستعمل المحافظة ضمن خطتها لهذا العام وفق سعدة على تجهيز 5 مراكز خدمة مواطن بالطاقة الشمسية إضافة لآبار الحدائق وعدد من الإشارات الضوئية عند 22 تقاطعاً مرورياً وذلك من خلال مناقصات سيتم طرحها قريباً.

وأكد سعدة أهمية التوجه نحو الطاقات البديلة والتي تعد الطاقة الشمسية ‏أبرزها لتقديم طاقة نظيفة وداعمة لشبكات الكهرباء الحكومي