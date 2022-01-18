إغلاق جميع الموانئ البحرية جراء الأحوال الجوية

18-01-2022

إغلاق جميع الموانئ البحرية جراء الأحوال الجوية

الأحوال الجوية

أعلنت المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل اليوم إغلاق كل الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية اعتباراً من اليوم الساعة 2 ظهراً وحتى إشعار آخر بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وبين المدير العام للموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي أنه تم إغلاق كل الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية سواء ما يخص عمليات الملاحة أو الصيد البحري.

ولفت قبرصلي إلى أن القرار جاء نتيجة للظروف الجوية السائدة على الساحل السوري من اشتداد للرياح وانخفاض مستوى الرؤية مبيناً أن الإغلاق مستمر حتى يستقر وضع الطقس.

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