إغلاق جميع الموانئ البحرية جراء الأحوال الجوية

أعلنت المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل اليوم إغلاق كل الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية اعتباراً من اليوم الساعة 2 ظهراً وحتى إشعار آخر بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وبين المدير العام للموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي أنه تم إغلاق كل الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية سواء ما يخص عمليات الملاحة أو الصيد البحري.

ولفت قبرصلي إلى أن القرار جاء نتيجة للظروف الجوية السائدة على الساحل السوري من اشتداد للرياح وانخفاض مستوى الرؤية مبيناً أن الإغلاق مستمر حتى يستقر وضع الطقس.