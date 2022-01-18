البولندي ليفاندوفسكي ينال جائزة الأفضل للاتحاد الدولي لكرة القدم

للعام الثاني توالياً ظفر البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة “الأفضل” المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي تمنح لأفضل لاعب في العالم عام 2021.

وأعلن عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة اليوم الإثنين خلال حفل الفيفا، والذي أقيم كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية من دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

وواصل ليفاندوفسكي صاحب الأرقام القياسية العديدة مع بايرن ميونخ كتابة التاريخ وانضم إلى قائمة اللاعبين الذين توجوا بالجائزة لعامين متتاليين على التوالي.

وأحرز ليفاندوفسكي الجائزة عن جدارة بعد استمرار مسيرته الرائعة مع بايرن والمنتخب البولندي وأرقامه المتميزة في 2021 ليتفوق بهذا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح اللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.

وخطف ليفاندوفسكي جائزة “الأفضل” للعام الثاني على التوالي ، بعدما توج بها للمرة الأولى في مسيرته الرياضية وذلك في النسخة الماضية على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو وميسي علماً بأنه أصبح في النسخة الماضية أول لاعب من الدوري الألماني يفوز بالجائزة على مدار تاريخها الذي بدأ في 1991.

وللمرة الثانية في غضون 4 سنوات، عاند الحظ صلاح في هذه التجربة ولم يفز بالجائزة رغم بلوغه القائمة النهائية للمرشحين، وحل صلاح ثالثاً في 2018.

كما نالت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة خط وسط برشلونة جائزة أفضل لاعبة.

والسنغالي إدوارد ميندي حارس تشلسي حاز جائزة أفضل حارس مرمى، والتشيلية كريستياني إندلر حارسة مرمى ليون جائزة أفضل حارسة مرمى، والألماني توماس توخيل المدير الفني لتشلسي جائزة أفضل مدرب، وأفضل مدرب للكرة النسائية كانت الإنكليزية إيما هايس مدربة فريق تشلسي.

جائزة بوشكاش لأفضل هدف: الأرجنتيني إيريك لاميلا عن هدفه لفريق أرسنال في مرمى توتنهام بالدوري الإنجليزي في 14 آذار 2021.