18-01-2022
زوج في حلب يطعن زوجته أكثر من 10 طعنات بأداة حادة
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كشف رئيس الطبابة الشرعية في حلب الدكتور هاشم شلاش أنه تم الكشف عن امرأة في أحد المشافي تعرضت لأكثر من 10 طعنات في الظهر بأداة حادة على يد زوجها نتيجة خلافات بينهما.
وأوضح شلاش أن الطعنات كانت في الظهر وكادت تؤدي إلى وفاة الضحية، وخاصة أن بعضها نافذ إلى جوف الصدر ما أدى إلى «إنصباب جنب دموي في الطرفين» وتم إجراء «تفجير صدر طبي في الطرفين» وهي في حالة تحسن تدريجي، مشيراً إلى أنه تم توقيف الزوج والتحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات القضية.
الوطن
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