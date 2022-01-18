زوج في حلب يطعن زوجته أكثر من 10 طعنات بأداة حادة

18-01-2022

زوج في حلب يطعن زوجته أكثر من 10 طعنات بأداة حادة

جريمة قتل

كشف رئيس الطبابة الشرعية في حلب الدكتور هاشم شلاش أنه تم الكشف عن  امرأة في أحد المشافي تعرضت لأكثر من 10 طعنات في الظهر بأداة حادة على يد زوجها نتيجة خلافات بينهما.

وأوضح شلاش أن الطعنات كانت في الظهر وكادت تؤدي إلى وفاة الضحية، وخاصة أن بعضها نافذ إلى جوف الصدر ما أدى إلى «إنصباب جنب دموي في الطرفين» وتم إجراء «تفجير صدر طبي في الطرفين» وهي في حالة تحسن تدريجي، مشيراً إلى أنه تم توقيف الزوج والتحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات القضية. 

الوطن

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