توقيف أفراد عصابة سرقة بريف سلمية

من خلال التحري الدقيق والمعلومات الواردة لشرطة ناحية بري الشرقي حول إقدام عدد من الأشخاص المجهولين على قص الكابلات الكهربائية وسرقة المنازل في الريف الشرقي لمنطقة سلمية،



وبتقصي المعلومات تم الاشتباه بأشخاص من أرباب السوابق في المنطقة وأثناء توجه دورية من الناحية المذكورة لإلقاء القبض عليهم أقدموا على ممانعة الدورية ورمي قنابل باتجاه عناصر الدورية، حيث سيطر عناصر الدورية على الموقف وتمكنوا من إلقاء القبض على المشتبه بهم وهم المدعوين (وليد . ش) و(جاسم . م) و(ماهر . ب) و(علي . ز) وبالتحقيق معهم اعترفوا باشتراكهم مع أشخاص متوارين على تشكيل عصابة لسرقة الكابلات الكهربائية الواصلة لقرى ريف منطقة سلمية ومدينة حمص وقيامهم بسرقة محتويات عدد من المنازل والمزارع بطريقة الخلع والكسر وسرقة العشرات من رؤوس الأغنام، كما اعترفوا برمي ثلاثة قنابل على عناصر الدورية وممانعتها ليتمكنوا من الفرار.

وبتدقيق وضعهم عثر بحق المقبوض عليهم الأول والثاني والثالث على إذاعات بحث بجرائم السرقة ومذكرة توقيف بحق الأول بجرم سرقة الأموال العامة والسرقة الموصوفة.



تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ومازال البحث مستمراً على باقي أفراد العصابة وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً.