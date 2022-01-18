18-01-2022
كوريا: نجاح إطلاق صاروخين تكتيكيين
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أعلنت كوريا الديمقراطية اليوم إجراء تجربة ناجحة على إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية أنه تم بموجب خطة أكاديمية العلوم الدفاعية ولجنة الاقتصاد الثانية ومؤسسات معنية أخرى إطلاق الصاروخين من المنطقة الغربية حيث أصابا هدفهما بدقة في إحدى جزر بحر الشرق.
وأكدت أكاديمية العلوم الدفاعية دقة وأمان وفعالية تشغيل هذه الأسلحة قيد الإنتاج في البلاد.
وكانت كوريا الديمقراطية اختبرت بنجاح خلال الشهر الحالي إطلاق صواريخ جديدة تفوق سرعة الصوت وتمت آخر تجربة بإشراف الرئيس كيم جونغ أون.
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