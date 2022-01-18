خام برنت يسجل أعلى مستوى له

سجل سعر برميل نفط خام برنت أعلى مستوى له منذ أكثر من سبع سنوات مدفوعاً بالتفاؤل بنمو الطلب وتراجع المخاوف المتعلقة بالمتحور أوميكرون والتوترات السياسية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن سعر البرميل في العقود الآجلة وصل إلى 86.48 دولاراً في التعاملات الآسيوية وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ أواخر تشرين الأول 2014.

وارتفع سعر خام برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من عشرة بالمئة حتى الآن هذا العام مع تزايد ثقة المستثمرين بارتفاع الطلب مع عودة العالم البطيئة إلى الوضع الطبيعي وفتح الاقتصادات.

